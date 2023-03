Bagnaia: "Iniziato l'anno come volevo. Marquez? Ha rischiato troppo"

Il pilota campione del mondo in carica: "Sono contento di condividere questa vittoria con tutto il team perché la moto era molto veloce e sono riuscito a sfruttarla a dovere".

26-03-2023 16:43

Non poteva iniziare meglio di così il campionato di MotoGP 2023 per Pecco Bagnaia: il campione del mondo in carica, nel primo GP di Portimao, ha vinto sia la sprint race che la gara. Per il pilota della Ducati sono arrivati quindi 37 punti molto pesanti. Un segnale chiaro ai rivali per il titolo: il torinese è l’uomo da battere.

Queste le parole di Bagnaia al termine della gara: “E’ stato un GP molto lungo e non c’ero più abituato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e cominciato l’anno come volevo io e voleva la squadra. Mi manca già un po’ la mia fidanzata, ma sono contento di condividere questa vittoria con tutto il team perché la moto era molto veloce e sono riuscito a sfruttarla a dovere“.

“L’anno passato facevo più fatica – continua Bagnaia -, mentre quest’anno ho una moto più adatta al mio stile di guida. Abbiamo meno top-speed, ma abbiamo fatto uno step molto grande in guidabilità. In gara sapevo che avrei dovuto gestire le gomme e spingere gradualmente. Questa è stata la carta vincente. Vediamo in Argentina come andrà, visto che questo fine-settimana è un po’ particolare perché abbiamo fatto i test due settimane prima“.

Bagnaia ha concluso parlando dell’incidente provocato da Marquez: “Non so bene cosa sia accaduto, sicuramente la prima gara porta a essere aggressivi. Probabilmente chi non aveva il passo, ha rischiato troppo. Mi dispiace che Oliveira abbia preso una brutta botto, spero che sia solo la prima gara così. Tutti a lamentarsi ieri della Sprint Race, ma oggi è accaduto uguale“.