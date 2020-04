Bagnaia: "L'obiettivo è battere le Ducati ufficiali"

"L'obiettivo del 2020 è essere più veloci delle Ducati. L'anno scorso è stato un anno particolare, quest'anno vorrei essere più veloce nel corso di tutta la stagione e penso che ci siano maggiori probabilita' di riuscirci". Questo l'auspicio di Francesco Bagnaia, pilota della Pramac Racing, in attesa che la stagione della MotoGP possa iniziare visto lo stop per l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"La moto è molto veloce e competitiva – ha spiegato il classe 1997 ai microfoni di Sky Sport 24 – c'e' sicuramente ancora da lavorare e ci manca esperienza, ma ha un grandissimo potenziale. Dai test mi sono concentrato tantissimo sul modo di guidare, soprattutto in Qatar abbiamo fatto tanti passi in avanti. L'anno scorso con le tante cadute la confidenza era andata via".

SPORTAL.IT | 04-04-2020 20:29