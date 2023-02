Ballardini elogia i suoi: "Gara di personalità, grande Cremonese e non piccola Roma"

Il tecnico della Cremonese: "L'atteggiamento da tenere sarà di prendere ogni partita come fosse una di Coppa".

01-02-2023 23:47

La vittoria che ancora manca in campionato, nonostante diverse prestazioni positive, regala moderata soddisfazione a Davide Ballardini, che crede ancora alla salvezza: “Questa sera la Cremonese ha fatto una grande partita, poi bisogna essere bravi e fortunati. La fortuna ce la siamo guadagnata però con una prestazione di squadra, da squadra di buon livello. La Roma? Parlo della Cremonese e la Cremonese ha dimostrato personalità e tenuto bene il campo 90′; sarà l’allenatore della Roma a valutare la loro prova. Per non incappare in altre difficoltà, sarà questo il giusto atteggiamento da tenere in campionato: la Cremonese è attesa da una serie di partite secche, partite da prendere come questa. Il nostro timbro di gioco è essere propositivi: quando abbiamo la palla proviamo a giocare, ci smarchiamo e facciamo gioco, quando invece difendi ti metti nella zona di campo che consideri la migliore per recuperare la sfera e giocare”.

