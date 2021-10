Ballardini non si fida della Salernitana

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi in vista del match contro la Salernitana: “E’ un altro bel match che ci mette davanti una squadra che per me è competitiva. La Salernitana lo ha dimostrato in questo inizio di stagione”.

“Da Bologna, con l’Atalanta, Verona ha dimostrato di essere una squadra viva che se la vuole giocare e che mette in difficoltà tante squadra. Sarà anche domani molto stimolante il match perchè bisogna essere molto bravi sotto tutti gli aspetti”, ha spiegato l’allenatore del Grifone.

OMNISPORT | 01-10-2021 20:27