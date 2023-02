Ballardini sbotta: “In campo 2 giorni dopo la Coppa. Fosse successo a una big...”

Il tecnico della Cremonese alla vigilia della sfida contro il Napoli torna sull'ultima prestazione dei suoi

11-02-2023 12:54

Davide Ballardini vede il Napoli, ma anche l’ultima prestazione della sua Cremonese: “Siamo tutti molto dispiaciuti perché era una partita importante, ma la reazione è stata buona perché vedo impegno e voglia di fare meglio e bene. Ma è giusto dire che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì sera a Roma e poi ha giocato il sabato alle 15, se succedesse ad una grande succederebbe il finimondo. Noi ci prendiamo le conseguenze di non poter fare una partita nelle migliori condizioni”.

Il Napoli, forse l’Everest in campionato, anche se in Coppa Italia i grigiorossi hanno festeggiato: “Il Napoli è una squadra che abbiamo incontrato in Coppa, magari con diversi giocatori che non sono sempre titolari, ma fanno parte di una rosa importantissima e sono giocatori di grandissimo spessore. Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è dall’inizio del campionato. Sarà un bel banco di prova per noi, un grandissimo esame e cercheremo di affrontarlo al meglio”.