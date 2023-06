Balotelli pronto a tornare in serie A? La confessione al fratello e il retroscena

Secondo il settimanale “Chi”, Mario Balotelli sembra spingere verso il ritorno in serie A e in particolare vorrebbe farlo con la maglia del neopromossa Cagliari: la rivelazione al matrimonio del fratello

29-06-2023 09:55

Mario Balotelli prepara il ritorno in serie A o almeno ci spera. L’attaccante italiano che il prossimo 12 agosto compirà 33 anni ha ancora voglia di giocare nel nostro campionato e stando alle ultime indiscrezioni avrebbe indicato nel Cagliari la sua destinazione preferita.

Balotelli al Cagliari: l’indiscrezione di Chi

A rilanciare la voglia di serie A di Mario Balotelli ci pensa il settimanale “Chi”, che di solito non si occupa del mondo del calcio e di trattative di calciomercato, ma che rivela come l’ex attaccante di Inter e Milan abbia espresso la volontà di tornare a giocare in Italia. Secondo il settimanale, SuperMario avrebbe espresso la sua preferenza per il Cagliari nel corso del matrimonio del fratello Enock rivelandolo ad alcuni amici che erano presenti in quella circostanza.

Il settimanale Chi sembra chiaro sulla volontà del giocatore e scrive: “Balotelli è pronto a un sacrificio economico pur di tornare in Italia. Il suo sogno si chiama Cagliari: cioè il club neopromossa in serie A e allenato da Claudio Ranieri”.

Mario Balotelli: le ultime avventure italiane con Brescia e Monza

E’ quasi superfluo sottolineare come la carriera di Mario Balotelli non abbia rispecchiato il suo talento, il carattere dell’attaccante è stato spesso un ostacolo al suo talento. Dopo alcune stagioni in Francia, SuperMario si è messo di nuovo in discussione in Italia con la maglia del suo Brescia, in un avventura durata solo una stagione e non è andata molto meglio l’anno successivo con la maglia del Monza in serie B. Nelle ultime due stagioni prima l’esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor e poi quella al Sion, anche quest’ultima chiusa tra molte polemiche.

Cagliari ritorna in serie A: Balotelli tra i candidati

Il Cagliari ha chiuso alla grande il suo campionato in serie B. L’arrivo in panchina di Claudio Ranieri ha cambiato completamente il volto della formazione sarda che nella seconda parte di stagione ha innestato le marce alte ed ha compiuto un percorso clamoroso culminato con la vittoria dei playoff contro il Bari. In panchina ci sarà ancora Claudio Ranieri con la società isolana che deve fare un mercato all’altezza delle aspettative della piazza. Ora toccherà ai dirigenti rossoblù e allo stesso tecnico decidere se prendere in considerazione o meno l’ipotesi Balotelli, talento straordinario che in una ambiente come quello cagliaritano potrebbe anche esaltarsi.