Balotelli-Rocco Siffredi: Cellino è furioso

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ai microfoni di Radio Sportiva non ha risparmiato una critica sferzante nei confronti di Mario Balotelli, dopo il no che il club lombardo ha imposto al giocatore per una diretta Instagram con l'attore porno Rocco Siffredi. "Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l’ha sovresposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza".

Cellino ha parlato anche della possibile ripresa del campionato: "Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere, ma il messaggio arrogante uscito dalla Lega non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 di giugno tra contratti in scadenza e bilanci, il campionato è già di fatto annullato, perché falsato".

"Dovremmo pensare alla prossima stagione a prescindere dalla categoria, stiamo forzando la ripresa in momenti in cui è tecnicamente impossibile giocare: è imbarazzante pernsarlo. Assocalciatori poca chiarezza, le tv cercano di risparmiare soldi, il governo prenda la responabilità di dire sì o no, non l'ennesimo ni".

Il futuro del gioiellino Tonali: "Ci sono molte società grosse su di lui, non ho ancora approfondito nessuna trattativa perché gli ho promesso che è una scelta che farà prima lui e poi eventualmente valuterò, il mio sogno è salvarmi e tenerlo almeno un altro anno".

SPORTAL.IT | 23-04-2020 20:14