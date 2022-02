Baraldi: “La sconfitta di sabato è la più brutta dell’era Segafredo”

21-02-2022 11:10

Fa ancora molto male l’eliminazione di sabato sera contro Tortona nelle semifinali di Coppa Italia. Una brutta Virtus ha ceduto 94-82 ai piemontesi che hanno poi perso la finale contro Milano.

Delusione, rabbia e impotenza in casa Virtus per una Final Eight giocata sottotono e senza aver centrato l’obiettivo minimo della Finale. A partire dal presidente Zanetti, passando per il Ceo delle V nere, Luca Baraldi, che intervistato dal Resto del Carlino Bo, non usa mezze misure per definire la pesante sconfitta patita nella semifinale di Coppa Italia contro la Bertram Derthona.

“Quella di sabato sera è stata la sconfitta più pesante e più brutta da quando la Segafredo è entrata nel mondo Virtus. Intanto sono molto dispiaciuto per i tifosi, sia per quelli che sono venuti a Pesaro, sia per quelli che sono rimasti a casa e ci hanno visto in tv. Per la vicinanza che ci hanno dimostrato anche in questi mesi caratterizzati dalla pandemia meritavano che i giocatori in campo avessero un altro tipo di atteggiamento. Il problema non è perdere, ma è come si perde. Ed è per questo motivo che sono anche dispiaciuto per il dottor Massimo Zanetti, che sta investendo molto in questo progetto e che ha visto di persona la squadra venir umiliata da una neopromossa. Tortona è un’ottima squadra e ben allenata, ma un conto è subire un avversario che in quel momento è più forte di te e un conto è venir umiliati. E noi a tratti lo siamo stati, ecco perché seguendo il pensiero di Scariolo condivido il fatto che la responsabilità non sia solo dei giocatori, ma anche dello staff tecnico. Come società allo staff tecnico posso dare un solo consiglio: migliorare la qualità relazionale nel rapporto con i giocatori abbassando l’utilizzo della tecnologia, basandosi molto di più sul rapporto diretto”.

OMNISPORT