Barbara Bonansea sorpresa e stupita:"Neanche nei sogni più belli"

La sconfitta contro il Brasile si è rivelata indolore per le ragazze: il primo posto nel girone ai Mondiali è intaccato. Un risultato inaspettato e sorprendente, anche per la grande gioia di Barbara Bonansea, bomber della Juventus e della Nazionale, che ha condiviso il proprio entusiasmo ai microfoni di Sky Sport dopo Brasile-Italia. “Nei sogni più belli non l’avrei sognato. È importante perché passi per prima e non incontri squadre di prima fascia. Continuiamo a sognare. Siamo state brave a vincere le prime due partite, non me l’aspettavo”, ha dichiarato la Bonansea.

BONANSEA: SACRIFICI IMPORTANTI

Come svelato dalla stessa attaccante, i Mondiali di Francia sono la realizzazione di un sogno che, per riuscire a raggiungere traguardi importanti nella carriera di sportiva, ha affrontato sacrifici importanti che hanno coinvolto anche i suoi genitori.

MONDIALI IN CAMPER

Esempi quotidiani di un calcio che conta meno, al pari di sport che vengono definiti minori, e che impegnano economicamente (e non solo) le famiglie degli sportivi: i genitori di Barbara, ad esempio, hanno deciso di seguirla, in questa edizione del torneo, in camper trasferendosi di città in città, al seguito degli spostamenti delle Azzurre. Sua madre, come svelato dalla stessa calciatrice, ha dovuto prendere le ferie per condividere questi momenti con la sua ragazza, che è entrata nel quotidiano degli italiani, di questa estate 2019.

VIRGILIO SPORT | 19-06-2019 12:12