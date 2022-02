Barcellona, accordo con Spotify: il Camp Nou cambia nome

08-02-2022 16:21

Secondo le anticipazioni rilasciate oggi da La Vanguardia, il Barcellona ha raggiungo un accordo di sponsorizzazione per la prossima stagione col colosso svedese della musica in streaming Spotify. Il nuovo sponsor, che andrà a sostituire Rakuten, con il quale il Barça ha un accordo in scadenza per 55 milioni a stagione, apporterà il proprio nome sulle nuove maglie dei catalani in un accordo che garantirà al club blaugrana circa 280 milioni di euro per tre anni.

Questa nuova sponsorizzazione avrà effetti anche sul nome dello stadio, il leggendario Camp Nou, che dal prossimo anno dovrebbe chiamarsi Camp Nou Spotify. Ma l”operazione ha scatenato un piccolo terremoto in casa Barca. Ferran Reverter, il Direttore Esecutivo, ha annunciato le dimissioni.

Reverter è, tra gli altri, l’artefice del progetto di risanamento e ripresa economica, del mancato accordo con LaLiga per il fondo CVC e della decisione di non rinnovare il contratto a Leo Messi.

