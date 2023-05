Il capitano azulgrana non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, lo ha annunciato ai compagni di squadra: futuro nel calcio arabo?.

09-05-2023 20:20

La vittoria della Liga ormai a un passo sarà l’ultimo trofero che metterà il capitano Sergi Busquets nella bacheca del Barcellona.

Il metronomo, in procinto di compiere 35 anni, ha informato i compagni di squadra – secondo le indiscrezioni di ‘Marca’ – che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno: per lui sono aperte le porte del campionato saudita, dove potrebbe ritrovare, indossando la maglia dell’Al Hilal, il ‘nemico’ Lionel Messi, in rottura con il PSG.