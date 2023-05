Barcellona campione, ma il dopo partita con l'Espanyol è una vergogna

Il Barcelona si laurea campione di Spagna per la ventisettesima volta, dopo il fischio finale però inizia una terribile caccia all’uomo

15-05-2023 15:42

Il Barcellona allenato da Xavi si laurea campione di Spagna. Al termine del derby catalano contro contro i rivali dell’Espanyol, i blaugrana conquistano la ventisettesima Liga della loro storia. La vittoria del titolo spagnolo mancava a Barcellona dalla stagione 2018/19, dopo una marcia straordinaria di risultati e prestazioni, la Liga torna a Barcellona per la ventisettesima volta nella storia del club. Il finale, però, anch’esso indimenticabile, non rende giustizia al bel momento che la squadra catalana aveva vissuto.

Il derby catalano tra Espanyol e Barca

Per conquistare il titolo il Barca non fatica molto. Dopo appena undici minuti di gioco il polacco Robert Lewandowski apre le danze, al ventesimo del primo tempo arriva il raddoppio grazie alla rete del classe 2003 Alejandro Baldé. Il tris, che vale la doppietta personale, porta la solita firma dell’esperto attaccante polacco ex Bayern Monaco: minuto 40, assist di Raphina e seconda rete del numero 9 del Barcellona. La gara si chiude virtualmente nel secondo tempo quando il francese Jules Koundé – servito da De Jong – cala il definitivo poker. I padroni di casa, nonostante tutto, al minuto 73 segnano grazie la prima rete con Javi Paudo e, in pieno recupero, raddoppiano grazie a Joselu. Dopo il fischio del direttore di gara, che consegna la 27esima Liga, arriva un momento triste per tutto il cacio spagnolo.

L’aggressione dei tifosi a fine partita

L’episodio che rovina il momento magico del Barca arriva al termine dell’incontro. “Tutta la rosa del Barcellona era entrata sul terreno di gioco per festeggiare e, tenendosi per mano, aveva iniziato una sorta di girotondo nel cerchio di centrocampo, tra i fischi di tutti i tifosi dell’Espanyol” riporta Tuttosport.

Durante i festeggiamenti dei nuovi campioni di Spagna, alcuni “tifosi” della squadra di casa sono entrati in campo ed hanno iniziato una caccia all’uomo, cercando qualsiasi giocatore del Barcellona.

La prontezza dei giocatori del Barca e l’aiuto della polizia

Fortunatamente i ragazzi allenati da Xavi si sono accorti del momento pericoloso che stavano per vivere e sono andati di fretta e furia nello spogliatoio. Per garantire un sicuro rientro la polizia spagnola presente a bordo campo ha dovuto proteggere i giocatori del Barca: il quel momento, però, sfortunatamente, è iniziata una sorta di guerriglia sul terreno di gioco tra le forze dell’ordine ed i pseudo tifosi dell’Espanyol.