Barcellona, Depay si presenta: “Qui per vincere molti titoli”

È molto ambizioso Memphis Depay, una caratteristica questa che ben si sposa con la mentalità e la tradizione del suo nuovo club: il Barcellona.

Dopo le belle prestazioni con la maglia del Lione, l’attaccante classe 1994 vuole risultare decisivo anche coi blaugrana, squadra che spera, attraverso le sue accelerazioni e i suoi gol, di trascinare alla conquista di nuovi trofei.

“È un giorno molto speciale, sono emozionato. Spero di vincere molti titoli, sono venuto qui per questo” ha dichiarato Depay in sede di presentazione prima di fare il punto sulla sua condizione.

“Sono appena tornato dalle vacanze e ora è il momento di concentrarmi sul lavoro. Cercherò di adattarmi il più rapidamente possibile. Amo giocare in modo offensivo e lo stile del Barça è perfetto per me.

Koeman? Con lui ho fatto tanti passi avanti. Mi ha dato molta fiducia e ha spinto molto per farmi firmare con il miglior club del mondo. Sono molto contento che sia qui e sono pronto a lottare per lui” ha chiosato l’attaccante ex PSV e Manchester United.

OMNISPORT | 19-07-2021 20:59