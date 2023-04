Barcellona, Ferran Torres: "Gol più importante della mia carriera"

Le dichiarazioni a Sport

24-04-2023 22:42

Ferran Torres ha siglato nella giornata di ieri il gol che di fatto ha consegnato il titolo dei Campioni di Spagna al Barcellona. Le sue dichiarazioni a Sport: “Se non è il più speciale, è uno dei gol più speciali che ho segnato con il Barcellona. È stato molto importante sulla strada che porta alla conquista di questo campionato. Più che una liberazione è stato un momento da godere… Ho lavorato per realizzare quella rete. Poter dedicare la vittoria ai tifosi è stato magnifico. Sono qui per vincere titoli e aiutare il più possibile il Barça, speriamo di vincere LaLiga il prima possibile”.