Barcellona, Flick vince soffrendo con le riserve: decisa squadra anti-Inter, c'è anche Szczesny dal 1'

Azulgrana, vittoria col brivido in Liga. Da evidenziare il leggero infortunio a Gavi che non preoccupa e il rientro in campo di Ter Stegen

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Verona come il Valladolid. Due fastidi per Inter e Barcellona che hanno provato a superarli attraverso turnover massicci e un atteggiamento, finché possibile, da pilota automatico. Alla fine è andata bene ad entrambe, che hanno portato a casa l’intera posta in palio evitando gli infortuni quanto meno ai calciatori più rappresentativi. Ora è davvero tutto pronto per il big match ed è evidente come le due protagoniste non vedano l’ora.

La trappola Valladolid schivata dal Barça

Il Valladolid ha spesso giocato brutti scherzetti al Barcellona. Ecco perché il calendario appariva proprio come una terribile insidia, capace di rimettere tutto in discussione in Liga. Dopo 6 minuti i fantasmi hanno preso vita con il gol di Ivan Sanchez che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Raphinha e Fermin Lopez, però, hanno riportato in vita la formazione di Hansi Flick che pure aveva abbondato col turnover.

Lo spavento Gavi e l’infortunio di un giovane

Come dicevamo, oltre al bottino dei punti, il grande pensiero del Barcellona era quello di non perdere pezzi per strada. Uno spavento, da questo punto di vista, c’è stato con Gavi che però – a quanto pare – si è fermato solamente per i crampi. L’altro infortunio ha riguardato invece l’esordiente Dani Rodriguez che però non avrebbe avuto a prescindere minutaggio nella gara contro l’Inter.

Il ritorno di Ter Stegen non cambia le gerarchie

Un’altra notizia da tenere in considerazione è il rientro di Ter Stegen, dopo oltre 200 giorni di assenza. Non è però in discussione la titolarità dell’ex juventino Szczesny che resterà il numero 1 nella semifinale di Champions League. Riposo solamente parziale, infine, per Lamine Yamal che poi è entrato in campo sullo 0-1. A 17 anni il fuoriclasse spagnolo non ha bisogno di stare a guardare.

Lui sarà uno dei sicuri protagonisti contro l’Inter. Elemento da attenzionare particolarmente dagli uomini di Inzaghi. Anche Fermin Lopez, come confermato da Flick a fine partita, può ricevere minutaggio dal primo minuto. Il 21enne di El Campillo è in grande forma e sarà premiato.