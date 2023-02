Barcellona, guai alla caviglia per Busquets

Il capitano blaugrana a rischio per il match di Europa League contro il Manchester United

06-02-2023 14:22

Guai alla caviglia per il capitano del Barcellona Sergio Busquets. Il centrocampista dovrà stare qualche giorno a riposo dopo un brutto scontro con l’attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri nel match di Liga spagnola terminato 3-0 per i blaugrana grazie agli acuti firmati Jordi Alba, Gavi e Raphinha.

Secondo il comunicato diramato dal club catalano: “Dagli esami effettuati in queste ultime ore è emerso che Sergio Busquets ha riportato una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia sinistra”. Un infortunio, quindi, da non sottovalutare e che potrebbe fargli saltare il match di andata (al Camp Nou) di Europa League contro il Manchester United, in programma il prossimo 16 febbraio.