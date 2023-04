Barcellona: in stallo la trattativa per il rinnovo a Dembelè

Fuori mercato la richiesta dell'entourage del giocatore

08-04-2023 12:01

Il Barcellona punta a trovare l’accordo per rinnovare il contratto di Ousmane Dembelè, elemento fondamentale per Xavi: secondo quanto riportato da Sport, le parti stanno trovando una nuova intesa per il Contratto in scadenza nel 2024, tuttavia la richiesta di adeguamento salariale da parte del giocatore viene considerato fuori mercato dalla dirigenza blaugrana.