Barcellona, Koeman ne esclude 4 per scelta tecnica: fra questi anche Pjanic e Coutinho

Fanno clamore in casa Barcellona i nomi dei 4 giocatori esclusi per scelta tecnica da Ronald Koeman per la sfida interna della prima giornata della Liga contro la Real Sociedad. Il tecnico olandese ha diramato l’elenco dei convocati, nel quale non figurano i nomi degli esclusi eccellenti, che evidentemente non rientrano più nel progetto del club blaugrana.

Si tratta di Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti e Alex Collado. Soprattutto i primi due fanno notizia: da titolari della scorsa stagione sono diventati degli esuberi che la società blaugrana con ogni probabilità proverà a piazzare sul calciomercato nelle ultime settimane di agosto.

Sulle loro tracce ci sono in prima fila due club italiani. Se è noto l’interesse della Juventus per il bosniaco, nonché l’ammirazione e la stima del tecnico bianconero Massimiliano Allegri nei suoi confronti, nelle ultime ore è spuntata anche la suggestione Lazio per il brasiliano, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe approdare a Roma in prestito oneroso. I catalani, nel suo caso, sarebbero disposti anche a pagare metà dello stipendio pur di ridurre la propria rosa.

Le due operazioni non appaiono al momento semplici, ma data la concomitanza della volontà del Barcellona di cedere e dei due calciatori di trovare una squadra che li conceda spazio nell’anno che precede i Mondiali in Qatar, i tifosi bianconeri e biancocelesti, fino al 31 agosto sono autorizzati a sognare.

OMNISPORT | 15-08-2021 16:40