Barcellona, l’analisi di Guti: “Xavi sbaglia ad imporre il gioco del passato”

20-10-2022 14:59

In casa Barcellona si è registrata una partenza con il botto ma anche un entusiasmo andato affievolendosi via via in seguito alle due prestazione di Champions League con l’Inter e alla sconfitta in Liga nel “Clasico”. Qualcosa non torna, eppure le premesse per tornare “grandi” c’erano tutte, visto anche che in panchina siede Xavi.

Ma proprio sull’allenatore è intervenuto un ex avversario: “Il difetto di Xavi è quello di pensare che questa sqauadra possa giocare esattamente come faceva quella in cui militava lui – ha affermato Guti – ma si sbaglia perché non ci sono le stesse caratteristiche e la stessa qualità, se vuole continuare ad allenare deve capire che deve riuscire ad adattare i vari giocatori ai differenti sistemi di gioco”. Poi sentenzia ancora: “Deve fare autocritica, in alcune partite sono stati fatti degli errori, ma ci può stare, in fondo ha appena iniziato a fare questo mestiere, certo è che se il Barcellona lo ha voluto è perchè vuole attuare un progetto a medio lungo termine”.