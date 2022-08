Barcellona: l'affare Marcos Alonso si concluderà in settimana

16-08-2022 16:37

Con quasi tutti gli accordi tra club ed entourage del giocatore già definiti, il passaggio di Marcos Alonso dal Chelsea al Barcellona è solo questione di tempo. L’intenzione del club allenato da Xavi è chiudere entro la prossima settimana, ma prima si deve discutere del tema relativo ai diritti di immagine, scoglio difficile da soddisfare per molti club e giocatori. Il Barça, però, è fiducioso che l’ex Fiorentina vestirà presto la camiseta del club della Catalogna per poter essere iscritto alla lista per La Liga. Dalla società filtra ottimismo, con l’affare ormai non in discussione. Lo riferisce il quotidiano spagnolo Marca.

