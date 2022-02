Barcellona, Laporta spera ancora di convincere Dembele a rinnovare

28-02-2022 22:18

Il presidente del Barcellona Joan Laporta spera che Ousmane Dembele cambi idea e riconsideri l’offerta contrattuale del club catalano. Dembele non è riuscito a concordare un’estensione del suo attuale contratto, che scade alla fine di questa stagione, ed è dunque diventato una figura impopolare tra i tifosi del Camp Nou.

Il 24enne non è riuscito a ottenere un trasferimento dal Barca il mese scorso, e l’allenatore Xavi lo ha lentamente reintrodotto per forza di cose, nonostante abbia sempre continuato a sostenere la sua importanza nel progetto.

Dembele ha fornito un magistrale spettacolo offensivo in un cameo di 23 minuti contro l’Athletic Bilbao domenica, con un gol e due assits nel facile 4-0 blaugrana.

Questo lo ha reso il primo sostituto Blaugrana a giocare una parte in tre gol in una singola partita LaLiga in questo secolo, e Laporta ha espresso le sue speranze che l’ex Borussia Dortmund rimanga:

“Dembele conosce la nostra offerta e che abbiamo sempre voluto che rimanesse. Speriamo che alla fine della stagione ci ripensi”, ha detto Laporta lunedì, come citato da Cadena SER.

Mentre Dembele ha brillato contro l’Athletic, Xavi ha anche riservato un elogio speciale dopo la partita per Pedri, che ha paragonato all’ex compagno di squadra Andres Iniesta.

Il centrocampista spagnolo ha tentato 92 passaggi completandone 86, più domenica che in tutte le precedenti partite di LaLiga per il Barca, stabilendo anche un nuovo record di tocchi (107). Laporta ha seguito le lodi di Xavi e ha salutato le recenti uscite dell’ex Las Palmas.

“[Pedri] è destinato a diventare uno dei migliori giocatori del mondo, se non il migliore, ma sa che deve lavorare duro”, ha detto Laporta.

