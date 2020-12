Barcellona: lo spogliatoio si ribella al 4-2-3-1 di Koeman

In campionato non decolla, in Champions le cose fino al tracollo di ieri sera sembravano andare molto meglio, ma si sa, uno spogliatoio, ci mette poco a diventare una polveriera. Forse Messi e compagni non sono ancora arrivati a livelli insostenibili con il loro allenatore, certo è che qualcosa, all’interno del bunker blaugrana inizi ad incepparsi.

Per adesso, il mister olandese, non è ancora riuscito a entrare nella testa e nel cuore ne dei giocatori e tanto meno dei tifosi. Tanto che, come riporta oggi il quotidiano Sport, diversi giocatori avrebbero già sollevato delle perplessità sul modulo tattico adottato dall’olandese: il 4-2-3-1. “Il 4-2-3-1 penalizza il nostro equilibrio. Così non attacchiamo né difendiamo bene, torniamo al 4-3-3”, è non a caso la lamentela più ricorrente.

Ora la palla passa in mano al mister che nonostante una preferenza netta, ribadita all’ex ct anche dopo il ko di ieri con la Juve, per ora, non ha convinto l’allenatore a rinnegare il suo credo.

09-12-2020