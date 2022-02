Barcellona-Napoli, Fabian Ruiz: Europa League competizione importante

16-02-2022 19:36

Il mediano spagnolo del Napoli Fabian Ruiz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League col Barcellona al Camp Nou. Queste le parole di Ruiz:

“Sarà una partita molto speciale per le persone della mia cittadina. Non si vedono spesso due persone dello stesso posto giocare una partita così importante in Europa. Sarò di fronte Gavi, so bene la crescita che sta avendo. Sappiamo tutti che l’Europa League è una competizione importante. Vogliamo arrivare fino in fondo ma quella di domani sarà una sfida difficile. Stiamo facendo bene e speriamo di vincere domani”.

Una parola anche sul Barcellona e sul tipo di partita che attende gli azzurri:

“L’anno è iniziato con qualche difficoltà, però hanno giocatori giovani, nuovi acquisti arrivati a gennaio. Avremo due partite da affrontare, iniziamo domani con l’obiettivo di avere un vantaggio in casa. Il Barcellona non fa meno paura, resta un grande club. Gioca bene ha calcio, ha vinto tanti trofei. Sarà una bella partita e rispetteremo l’avversario così forte […] Siamo una squadra a cui piace controllare il gioco, così come piace farlo al Barcellona. Per cui sarà una guerra. Sappiamo che loro sono forti e cercheremo di tenere noi palla. Non ci sono favorite tra Napoli e Barcellona. Loro vogliono vincere perché sono un club molto forte. Domani scenderanno in campo per vincere ma noi vogliamo metterci voglia e portare un buon risultato a casa. Siamo due squadre a cui piace giocare palla, non dobbiamo cambiare il nostro stile. Sappiamo che verranno a pressarci forte, ma noi faremo ugualmente il nostro gioco”.

Il Napoli è una delle squadra candidate a vincere l’Europa League:

“Non so se siamo tra i favoriti per vincere l’Europa League ma stiamo facendo bene, siamo forti e vogliamo arrivare più avanti possibile e ambire a vincere”.

OMNISPORT