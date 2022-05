Barcellona, per Laporta le richieste di Mbappè erano improponibili

18-05-2022 13:34

Perché il Barcellona non si è mosso per ingaggiare Kylian Mbappé? Semplice, per le richieste troppo esose fatte al giocatore.

A rivelarlo è stato il presidente blaugrana Laporta che, senza tanti giri di parole, a Catalunya Radio ha detto esplicitamente che francese “ha chiesto 40-50 milioni di euro a stagione“, cifra “che il nostro club non può permettersi”.

Mbappè dunque verosimilmente prenderà la strada della capitale mentre in Catalogna non è ancora escluso che possa sbarcare Robert Lewandowski.

“Lascio lavorare i dirigenti, vogliamo essere più competitivi, ma non è facile vista la situazione economica. Stiamo lavorando per risanare i conti del club dopodiché potremo svolgere le operazioni” ha commentato senza esporsi troppo Laporta.

