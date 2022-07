Barcellona, Pjanic: "Ho un contratto sino al 2024, voglio fare bene"

26-07-2022 11:56

Miralem Pjanic si unisce al novero di calciatori pronti a rimanere al Barcellona. In una intervista rilasciata al portale turco Fanatik, il centrocampista della Bosnia ed Erzegovina ha dichiarato che “ho un contratto fino al 2024, quest’anno lavoreremo con Xavi che è un grande professionista e spero che sia una buona stagione per me e per la squadra”. L’ex Juventus, all’età di 32 anni, è tornato a vestire la maglia blaugrana dopo il prestito ai turchi del Besiktas per nulla esaltante, dove ha raccolto 26 presenze senza mai realizzare un gol. Inoltre, il costo del suo ingaggio, 8 milioni netti all’anno, tiene lontano diversi estimatori per il quale il metronomo bosniaco farebbe ancora molto comodo.

