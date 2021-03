Barcellona-Siviglia, Puyol prende in giro Suso

Un’altra remuntada storica, come quella di tre anni fa contro il PSG. Stavolta in Coppa del Re, ma le sensazioni trionfali al Barcellona sono più o meno le stesse. Così come il desiderio di rispondere a qualche provocazione arrivata da Siviglia dopo il 2-0 conquistato all’andata dagli andalusi.

Qualche ora dopo il match del Sanchez Pizjuan, il protagonista era stato Suso. L’azulgrana Pedri si lamentava per un presunto calcio di rigore non concesso per atterramento di Jordi Alba e l’ex milanista su Twitter se la rideva. O meglio: piangeva attraverso una serie di emoticon lacrimanti, con l’obiettivo di sottolineare il vittimismo dei catalani.

Bene: dopo il 3-0 a favore del Barcellona che ha aperto alla squadra di Koeman le porte della finale di Coppa del Re, la vittima è diventata proprio Suso. Preso di mira sui social non soltanto dai tifosi catalani, ma anche da Carles Puyol, storico ex capitano del Barça, che lo ha salutato con un semplice “Buonanotte!”.

Provocazioni a vicenda, ma intanto a sorridere è soltanto il Barcellona. Che sabato si era già imposto per 2-0 sul Siviglia in campionato e ora ha replicato la dose. Saranno Messi e compagni a giocarsi la Coppa del Re contro una tra Levante e Athletic Bilbao.

OMNISPORT | 04-03-2021 15:49