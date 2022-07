Barcellona su Ibanez: Pinto valuta l'eventuale rinforzo per la Roma

23-07-2022 11:21

Possibili porte girevoli per la retroguardia della Roma di Josè Mourinho, che rischia di perdere uno dei titolari della difesa a 3.

Secondo quanto rivela Gerard Romero, giornalista di Jijantes, Roger Ibanez è sulla lista del Barcellona. I catalani- che oramai hanno perso la corsa al centrale di difesa del SIviglia Koundé, promesso sposo del Chelsea – potrebbero virare sul classe 1998 brasiliano per rinforzare la loro difesa.

Per ora si tratta solo di un interessamento, non essendo ancora stata formulata alcuna offerta al Club giallorosso. Tuttavia, Tiago Pinto da settimane stava già pensando a un rinforzo per la linea a 3 della Roma, che oltre a Ibanez conta Mancini e Smalling come titolari, più Kumbulla e all’occorrenza Cristante da adattare come libero. Rotazioni un po’ limitate, che diventerebbero ridotte all’osso se dovesse salutare Ibanez.

Pertanto, i giallorossi si starebbero muovendo per firmare Dan Axel Zagadou, difensore classe 1999 ex Borussia Dortmund, attualmente svincolato. I tedeschi non hanno voluto rinnovare il contratto al centrale francese per via dei diversi infortuni patiti negli ultimi anni, che lo hanno costretto a saltare oltre 80 partite ufficiali. La Roma correrebbe dunque un rischio, ma se la tenuta fisica del francese dovesse essere buona, si tratterebbe di un rinforzo di assoluto valore.

