Barcellona, Xavi allontana il rinnovo di Dembélé

19-01-2022 15:16

A dodici giorni dal termine del mercato invernale l’allenatore del Barcellona Xavi ha fatto capire che Ousmane Dembélé verrà quasi sicuramente lasciato libero di andare altrove, dato che il rinnovo coi blaugrana del centrocampista francese è sempre più lontano.

Ecco le parole di Xavi alla vigilia del match di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao in programma domani sera: “Tutto quello che posso dire è che è una situazione complessa, difficile. Il club ha deciso che, se non rinnoverà, dovremo prendere una decisione immediata con lui. Non è facile, ma Mateu Alemany sta trattando con il suo agente ormai da cinque mesi, e noi non possiamo più aspettare”.

OMNISPORT