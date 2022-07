Barcellona, Xavi ha convinto Kessié: "Ho bisogno di te"

10-07-2022 11:58

Franck Kessié è arrivato da pochi giorni al Barcellona. Una nuova avventura per il centrocampista ivoriano dopo cinque stagioni con la maglia del Milan, con cui ha vinto l’ultimo scudetto. Arrivato a parametro zero in blaugrana, il giocatore è stato voluto a tutti i costi da Xavi.

Come riporta il Mundo Deportivo, è stato lo stesso allenatore spagnolo a contattare il centrocampista dicendogli: “Ho bisogno di te”. Sentendo poi il progetto tecnico del Barcellona e il suo utilizzo in campo, allora Kessié ha detto sì a Xavi.

