28-02-2022 08:35

Dopo aver rifilato quattro gol al Napoli, il Barcellona ne ha segnati altrettanto all’Atletico Bilbao (4-0 il finale). Protagonista assoluto del match è stato il giovane blaugrana Pedri.

“È meraviglioso vederlo giocare. Mi ricorda molto Andrés Iniesta, non esiste un talento come il suo, non l’ho visto, non esiste. Se parliamo di talento, è sicuramente il miglior calciatore del mondo”, le parole di Xavi riportate dal Mundodeportivo.

