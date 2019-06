Bargiggia al veleno su Buffon, il web si spacca

La notizia dell’addio al Psg era nell’aria: i francesi hanno deciso di interrompere il matrimonio con Gigi Buffon dopo un solo anno ma che l’ex portiere della Juventus volesse ancora continuare con altri club ha spiazzato un po’ tutti. Se un anno fa il commosso saluto ai bianconeri era stato capito e giustificato con il desiderio di essere ancora protagonista e di puntare a quella Champions maledetta, riesce difficile comprendere perchè – con il Psg che ha virato su altre scelte – non scatti ora l’ora del ritiro.

LA PUNZECCHIATURA – Un interrogativo che si pone, in termini un po’ crudi, anche Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset posta un tweet al veleno e scrive, anche alla luce delle voci di mercato che accostano il portiere ora alla Roma e ora alla Lazio: “Non riesco a capire se é peggio Gianluigi Buffon che a 41 anni e con tutti i limiti derivanti dall’età vuole continuare a giocare o qualche club in cerca di pubblicità ancora pronto ad ingaggiarlo. P.s. Stimo da sempre il Portierone ma queste cose sono un po’ imbarazzanti…”.

LE REAZIONI – Sul web il popolo dei social si spacca. I fan di Gigi lo difendono: “Beh il grande Zoff ha vinto il mondiale a 41 anni, e Buffon non è da meno” o anche: “Magari ha bisogno di €, non mi sembra che l’ultima attività imprenditoriale gli sia andata bene ci ha rimesso parecchi euro”, oppure: “Lui però non ha specificato che continuerà a giocare, no? Ha parlato di nuove esperienze professionali”. La maggioranza però lo condanna: “Semplicemente un mercenario” o anche: “Eppure, dopo aver causato direttamente l’eliminazione del PSG dalla Champions pensavo avesse capito di doversi accomodare a casa”, oppure: “A questo punto era meglio restare alla Juve… “. C’è chi ipotizza un pentimento: “Quindi la scelta di Buffon di continuare a giocare è stata poco felice, per non dire sbagliata. Non lo dirà mai, ma probabilmente se n’è un po’ pentito” e infine chi senza scrupoli scrive: “Hai la barca, hai il la giornalista piacente e prosperosa, hai i soldi, mai pensato di ritirarti ?”.

SPORTEVAI | 06-06-2019 13:27