Bargiggia stronca Leotta per gaffe con Handanovic, bufera sul web

Non è la prima volta che accade e tutto lascia supporre che non sarà l’ultima. Diletta Leotta continua a far discutere per alcune uscite in video e la cosa si è ripetuta in occasione del Gran Gala organizzato dall’Aic per la consegna dei premi per i migliori giocatori della stagione. La conduttrice di Dazn è incappata in una gaffe con Handanovic che ha fatto il giro del web.

LA GAFFE – Quando è stato premiato come miglior portiere Samir Handanovic, estremo difensore dell’Inter neocapolista, c’è stata una scenetta molto divertente sul palco. La Leotta lo saluta e lo accoglie dicendogli: “Prima volta per te su questo palco“. Il capitano nerazzurro però il premio lo aveva già vinto in passato e lo puntualizza: “Questa è la terza volta, in realtà”. E aggiunge: “Vedo che sei bene informata. Non importa, ti perdono!”.

LE CRITICHE – Se quasi tutti hanno preso la vicenda con il sorriso, non sono mancate (come accaduto spesso in passato) critiche furiose nei confronti di Diletta Leotta e tra i più accaniti si segnalano Paolo Bargiggia e Caterina Collovati, moglie dell’ex difensore della Nazionale.

IL TWEET – Su twitter Bargiggia scrive: “A furia di farle credere di essere una giornalista! È come se a me facessero presentare una convention di ingegneri aeronautici. Diletta Leotta, che gaffe con Handanovic! Il portiere del’Inter non ci sta e la corregge in diretta”.

L’ACCUSA – Senza peli sulla lingua anche Caterina Collovati che scrive sui social: “Diletta Leotta più che preparare i testi per il galadelcalcio ha preparato le forme, su quelle è imbattibile. (Diciamolo a bassa voce altrimenti ci chiamano sessisti.)”.

LE REAZIONI – Tantissimi i commenti degli utenti: “È la triste realtà della Società: -Meteo condotto da belle ragazze -Scrittori improvvisati. Attori impreparati Penso sempre a quei seri ragazzi che STUDIANO sodo x realizzarsi e poi si vedono passare davanti questi personaggi…Tutta la mia comprensione”.

I COMMENTI – C’è chi sottolinea: “Mamma mia che figura ha fatto” o anche: “Il trionfo di raccomandazioni e demeriti”, oppure: “Lui molto maleducato anche se nella sostanza puo’ aver ragione” e ancora: “Se la signorina è giornalista allora lo siamo tutti”.

LA DIFESA – Poche le voci a sostegno della Leotta: “Le gaffe capitano a tutti… ad esempio una sua (ex?) collega a Sport Mediaset, vera giornalista, che in diretta da Ascoli per i calendari di serie B ha debuttato con “buonasera da Ancona”… “.

