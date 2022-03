Bari, altro passo verso la Serie B: battuto il Catanzaro

13-03-2022 20:19

Con la vittoria per 1-2 nello scontro diretto contro il Catanzaro, il Bari porta a casa tre punti che consolidano la prima posizione in classifica nel girone C. A sette partite dalla fine del campionato di Lega Pro, i galletti hanno allungato così le distanze dal Francavilla, seconda con 9 punti in meno, e dal Catanzaro terzo.

Al 22′ i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie allo stacco di testa di Fazio, sugli sviluppi di un corner, ma prima dell’intervallo il calcio di rigore realizzato da Antenucci ha riportato il match in parità. A inizio ripresa è stato però decisivo il meraviglioso gol di D’Errico, con un tiro a giro da fuori area. Ora, il traguardo è a un passo.

