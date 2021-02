Bari, Auteri a rischio: già pronto il sostituto

Dopo il pareggio contro la Cavese ultima in classifica sul campo, dopo l’esclusione del Trapani dal campionato, è a serio rischio la posizione di Gaetano Auteri sulla panchina del Bari.

Scelto dalla società per puntare alla promozione diretta in Serie B dopo la delusione della finale playoff persa nella scorsa stagioen contro la Reggiana, Auteri rischia di venire condannato dai numeri, che vedono il Bari secondo a undici punti dalla Ternana capolista.

In vista della partita contro la Viterbese la squadra è stata mandata in ritiro, ma in caso di mancato successo contro i laziali potrebbe scattare l’esonero.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ è già pronto il nome del sostituto: la società avrebbe infatti sondato la disponibilità di Massimo Rastelli, fermo dopo l’esonero subito dalla Cremonese lo scorso marzo.

04-02-2021