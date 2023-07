Bari, Luigi De Laurentiis non convince i tifosi: malumore sui social

Luigi De Laurentiis mantiene un profilo basso e i tifosi del Bari mugugnano. Non una novità: anche papà Aurelio lo scorso anno fu contestato a Napoli

14-07-2023 10:46

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Cosa succede in casa Bari? Sui social serpeggia il malumore dei tifosi, dopo le parole del presidente Luigi De Laurentiis. Il patron ha fissato come obiettivo il raggiungimento dei playoff, deludendo una piazza che, invece, sperava di poter puntare alla promozione diretta in Serie A. Del resto, lo scorso giugno i galletti erano con un piede e mezzo in paradiso, prima che Pavoletti ammutolisse il San Nicola con quel gol nel recupero che ha infranto i sogni di gloria dei biancorossi e regalato il salto di categoria al suo Cagliari.

Luigi De Laurentiis preferisce rimanere con i piedi per terra

I risultati premiano il lavoro della famiglia De Laurentiis, che, dopo la promozione dalla Serie C alla Serie B, ha sfiorato la promozione in A, arrendendosi all’ultimo istante della finale playoff. Nelle classiche dichiarazioni di inizio annata, il presidente ha voluto mantenere un low-profile, un profilo basso, probabilmente per non caricare di pressioni un ambiente già caldo.

Del resto, si sa, le piazze del Sud ribollono di passione. E la beffa all’ultimo atto dei playoff rischia di compromettere il percorso futuro del Bari. “Ripartiamo da Ciro Polito e mister Michele Mignani, ovvero da una base solida – ha detto -. Quest’anno vorrei puntare ai playoff, poi tutto ciò che verrà oltre sarà premiante. Non sono un venditore di fumo, la categoria è molto difficile”.

I tifosi del Bari amareggiati per le dichiarazioni del patron

Terzo posto nella regular season, finale dei playoff: Bari ha sognato grazie al Bari. Un exploit sorprendente, ma tutto sommato in linea con i programmi della società. Ecco perché, ora, la tifoseria del capoluogo pugliese ambisce al massimo della posta in palio. Forse avrebbero preferito un atteggiamento un po’ più spavaldo in vista della stagione che sta per partire da parte del massimo esponente del club, specie dopo quanto accaduto col Cagliari di Ranieri.

Fioccano commenti dei fan delusi: “Inascoltabile e incommentabile. Pensa di poterci prendere per il culo! Caprile, Cheddira, Antenucci, Esposito volevano stare a Bari!!!!! Vergogna”, oppure: “Puntiamo ai playoff“ a Bari non si può sentire, specialmente dopo la finale perduta un mese fa. Siate chiari e affermate onestamente che la nostra squadra in B vi sta bene!” e poi: “Decaro parlasse ora subito, visto che gli ha voluti lui a Bari, anche se nn me lo toglie nessuno dalla testa che sul bari ci mangia anche lui”

C’è chi scrive: “Ancora con sti playoff lo potevo capire lo scorso anno ma adesso basta prendere le valige e tornare a Napoli” e ancora: “Sconcertante” e poi: “Così riempie lo stadio, bla bla bla…sceneggiate fino all’ultimo minuto per poi restate in serie B”, oppure: “Tu non sai quello che stai facendo. Se stai prendendo in giro Bari e i baresi meglio per te che torni da papà” e infine: “Obiettivo? Ma sei malato? L’obiettivo è almeno il 2° posto”.

Inoltre preoccupa il mercato. Inutile girarci intorno: le due stelle, il portiere Caprile e l’attaccante marocchino Cheddira, sono sul piede di partenza. Dalle loro cessioni arriveranno i soldi per finanziare la campagna acquisti. Si riuscirà a mantenere lo stesso standard qualitativo?

De Laurentiis contestati: è già successo a Napoli

I risultati premiano il lavoro svolto da De Laurentiis junior e senior, presidentissimo del Napoli. Eppure, il rapporto con il pubblico è stato sempre piuttosto tormentate. Ricordate cos’è successo la scorsa stagione alle falde del Vesuvio? Dopo le partenze dei senatori Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian Ruiz la maggior parte dei sostenitori del Ciuccio invocò l’A-16: invitarono, cioè, Aurelio De Laurentiis a imboccare l’autostrada direzione Bari. Il campo, però, ha dato ragione al patron, visto che il Napoli ha vinto, anzi stravinto, il terzo scudetto della sua storia infrangendo ogni record. Chissà che la storia non si ripeta anche in Puglia.