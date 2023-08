Bari-Palermo: Dove vederla in Streaming, Diretta Tv e Probabili Formazioni

Si alza il sipario sulla Serie B 2023/24: subito il big match Bari-Palermo, info e probabili formazioni dell'anticipo di domani sera

17-08-2023 11:33

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Bari-Palermo apre il campionato di Serie B 2023/24. Sale l’attesa per l’evento in programma allo “Stadio San Nicola” venerdì 18 agosto alle ore 20.30, quando si alzerà il sipario sulla nuova stagione sportiva. Scopri qui di seguito come e dove vedere Bari-Palermo live in streaming online e in diretta Tv, senza dimenticare le ultimissime news sulle probabili formazioni del match.

Dove vedere Bari-Palermo in Diretta Tv e Streaming

Bari-Palermo sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, a partire dalle ore 20.30. Inoltre, l’incontro verrà trasmesso live in streaming online su Sky Go e NOW Tv, piattaforme di proprietà di Sky a cui potrete accedere facilmente utilizzando credenziali e dati dei rispettivi abbonamenti.

Ampio pre partita e diretta streaming della gara anche su DAZN, broadcaster che renderà visibili tutte le sfide del campionato cadetto 2023/24, come già accaduto nella passata stagione. Una volta effettuato il login sul portale, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi lo spettacolo della Serie B e dei 30.000 del “San Nicola”.

Diretta radio disponibile su Radio Bari, mentre tutti gli appassionati di calcio potranno rimanere aggiornati in tempo reale su risultato, marcatori e tabellino di Bari-Palermo, attraverso i canali social ufficiali dei club. Non è prevista la diretta Tv in chiaro del match.

Le Probabili Formazioni di Bari-Palermo

Dopo la cocente delusione dello scorso anno, con la Serie A sfumata proprio sul più bello contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il Bari ha il dovere di riprovarci, puntando sulla voglia di riscatto del proprio allenatore e dei senatori dello spogliatoio. Il mercato potrebbe essere d’aiuto, nonostante gli addii già annunciati di Caprile, Esposito e Folorunsho: in queste ore sono arrivati alla corte di mister Mignani il portiere Brenno, il talentuoso Malcom Edjouma e il giovane Koustoupias.

Sponda rosanero, c’è da riscattare un campionato che si è chiuso con la mancata partecipazione ai playoff, un’opportunità svanita all’ultima giornata della regular season, quando il destino era nelle mani del Palermo. La società ha creduto ugualmente nel lavoro e nel progetto tecnico di Eugenio Corini, aspramente criticato da parte della tifoseria, che adesso si aspetta tantissimo dall’ex Brescia.

4-3-3 per ambo gli allenatori, tra novità e certezze: il Bari riparte dal suo capitano Valerio Di Cesare, che potrebbe appendere gli scarpini al chiodo al termine di quest’annata sportiva. Confermato Vicari al centro della retroguardia, con Dorval e Ricci inamovibili sulle corsie esterne. Davanti, tra i volti nuovi, c’è sicuramente Nasti, centravanti scuola Milan che ha impressionato con la maglia del Cosenza.

Capitan Brunori, dal canto suo, cercherà di guidare il Palermo verso l’Olimpo del calcio italiano, con la speranza di centrare la promozione in A. Innesti come quello di Roberto Insigne posso far sognare la Favorita e i milioni di supporters rosanero sparsi in tutto il mondo. Chiavi della difesa affidate a Lucioni, per tutti “Mister Promozione”.

Ecco le probabili formazioni di Bari-Palermo:

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Morachioli, Nasti, Sibilli. All. Mignani.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.

Arbitro: Sig. Maresca della sezione di Napoli.

Corini prima di Bari-Palermo: “Vogliamo tornare in Serie A”

Il Palermo, forte delle risorse investite dagli uomini del City Group, non si nasconde: l’obiettivo è la Serie A, per riportare i rosanero nel calcio che conta. A confermarlo è stato lo stesso tecnico dei siciliani, Eugenio Corini, nuovamente alla guida del Palermo in questa stagione.