Baroni: "Abbiamo giocato un'ottima partita"

04-12-2021 21:37

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha espresso grande soddisfazione per la vittoria dei suoi contro la Reggina: “Abbiamo giocato un’ottima partita. Non era facile, abbiamo giocato contro una squadra che sapevamo avrebbe giocato con attenzione. Sono partite piene di insidie, siamo stati bravi a gestire concedendo poco all’avversario”.

I salentini sono saliti in vetta: “Lascio guardare la classifica ai miei tifosi meravigliosi e alla società, io guardo soprattutto al lavoro da fare. Questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento. Io non lascio niente al caso, sono attento ai dettagli. In questo momento è giusto gioire ma lascio la gioia agli altri, penso alla prossima trasferta su un campo complicato, dove ci aspetta un match difficile”.

OMNISPORT