Baroni orgoglioso del Lecce: "Siamo giovani e determinati"

L'allenatore giallorosso: "Abbiamo un solo neo, finalizziamo poco, ma ce la giochiamo alla pari con tutti".

11-02-2023 21:48

Marco Baroni è orgoglioso dei suoi giovanotti: “Non abbiamo giocato per il pareggio, quando sfidi calciatori di questo valore non puoi regalare loro nulla. Siamo stati aggressivi, intensi, dato il meglio anche se sapevamo che loro con un colpo da campione avrebbero potuto vincere. Il Lecce è la squadra più giovane del campionato e la quinta squadra più giovane tra i tornei europei più competitivi, c’è voglia di competere con chiunque”.

C’è un aspetto che i giallorossi sono però chiamati a migliorare: “La squadra si impegna con dedizione e sacrificio, anche quando perde la prestazione non manca, difetta solo in concretezza nell’area avversaria; è una Serie A lunga e complicata, domattina ci sarà allenamento per mantenere la giusta determinazione; Gallo ha avuto i crampi, Pezzella non è entrato nella migliore delle maniere perché non l’ho fatto riscaldare adeguatamente, Umtiti temevo avesse peggiorato il problema alla spalla con cui sta giocando”.