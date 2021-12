Bartoli: "Roger Federer e Rafael Nadal non si sono mai snaturati"

22-12-2021 15:13

E’ stato un anno piuttosto tormentato quello vissuto da Roger federer e Rafael Nadal. Lo svizzero ha giocato la miseria di 13 incontri (9 vittorie e 4 sconfitte) e dopo il netto ko subito a Wimbledon nei quarti è dovuto ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al ginocchio.

Leggermente migliore la situazione di Nadal, limitato da un problema cronico al piede nel 2021. Lo spagnolo ha giocato appena sette tornei ufficiali in questa stagione, mettendo in bacheca un paio di trofei sull’amata terra rossa. Ultimo problema, sicuramente risolvibile è la sua positività al covid che lo mette in serio dubbio per la partecipazione ai prossimi Australian Open.

In una lunga intervista al portale ‘Tennis Majors’, l’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli ha parlato di Roger e Rafa.

“Siamo stati fortunati a poter ammirare da vicino Roger Federer e Rafael Nadal per circa 20 anni” – ha esordito Bartoli.

“La loro diversità – sia in campo che fuori – ha contribuito a rendere le loro sfide ancora più speciali. Gli appassionati di tennis si sono divisi in due schieramenti: c’è chi ama Roger e chi invece adora Rafa” – ha aggiunto.

Il contrasto di personalità ha fatto in modo che la loro rivalità trascendesse il tennis. “Il carattere di Nadal è molto diverso da quello di Federer. La cosa più importante è che ogni giocatore rimanga se stesso e non si snaturi per imitare qualcun altro.

Rivolgo il mio invito anche a tutti gli esponenti della Next Gen” – ha aggiunto la francese. Con Federer ai box e Nadal e Djokovic in dubbio, gli Australian Open 2022 potrebbero svolgersi senza nessuno dei Big 3. Sarebbe la prima volta dallo US Open 1999.

