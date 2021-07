Barty: "Contro la Krejcikova dovrò giocare il mio miglior tennis"

Ashleigh Barty ha perso un solo set nelle prime tre partite giocate a Wimbledon. Nonostante questo, la numero uno del mondo non è apparsa nella sua migliore forma, ma ha comunque trovato il modo di andare avanti e conquistare la seconda settimana dei Championships. Agli ottavi di finale, Barty sfiderà la vincitrice dell’ultima edizione del Roland Garros Barbora Krejcikova.

“Finora mi sono goduta ogni secondo che ho giocato sul Campo Centrale. La mia ultima partita è stata leggermente migliore in termini di qualità” , ha detto Barty in conferenza stampa.

“Sentivo di avere più controllo sul gioco e sulla palla. Sono stata in grado di usare il mio servizio in modo più efficace. Sono molto felice della mia prestazione. È sempre bello raggiungere la seconda settimana di un torneo del Grande Slam.

La mia costanza negli ultimi due anni è stata molto buona, tranne per il 2020. Krejcikova? Per me sarà una nuova sfida affrontare Barbora. Negli ultimi due mesi ha giocato un tennis eccezionale. Ci siamo incontrate tante volte in doppio ma mai in singolare.

Sarà una nuova esperienza per entrambe e dovrò giocare il mio miglior tennis. Non vedo l’ora di provare ad avere una visione d’insieme del suo tennis, un po’ come si fa con un puzzle. Ad essere onesta non ero in una condizione ideale per guardare i match a Parigi e non ho osservato molto il suo tennis ma nelle prossime ventiquattro ore, insieme al mio allenatore, cercherò di lavorarci.”

OMNISPORT | 05-07-2021 11:15