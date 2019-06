Barzaghi indovinò Ronaldo alla Juve, ora rivela il nuovo tecnico

“Mi ha chiamato un importante procuratore per dirmi che lunedì sarà il giorno di Guardiola alla Juve”. Un tweet di Marco Barzaghi agita il mondo Juventus. Mentre tutti aspettano da un momento all’altro l’annuncio di Sarri, il giornalista di Mediaset spiazza con questa soffiata e spiega poi meglio con un video, sempre sui social: “Mi ha chiamato un importante procuratore e mi ha detto che lunedì sarà il giorno di Guardiola alla Juventus. Questo un po’ in controtendenza rispetto a quello che mi risultava. Però si tratta di un procuratore molto importante e molto vicino alle cose di casa Juventus“.

IL PRECEDENTE – A rendere più credibile la voce, c’è un precedente “pesante”. Proprio Barzaghi fu il primo a parlare di Cristiano Ronaldo alla Juve, quando nessuno prendeva sul serio l’ipotesi. Barzaghi in radio si sbilanciò a fine maggio, grazie a un’altra soffiata importante, e i fatti gli diedero ragione. Sarà così anche stavolta?

LE REAZIONI – I social sono subito entrati in agitazione. Un utente pensa di aver capito la fonte: “Lo stesso che gli disse di Ronaldo l’anno scorso. Lo disse in diretta su radio radio a fine maggio. Ovviamente spennacchiato da tutti”. Altri non vogliono illudersi e riempiono di insulti il giornalista, ma in tanti si attaccano alle sue parole: “In Inghilterra, sopratutto sky sport premier, hanno dato Guardiola in pole, cosa che in Italia non è successa” o anche: “L’arrivo di Guardiola alla Juve non è utopia I possibili effetti dei problemi UEFA al Manchester City potrebbero aprire all’arrivo di Guardiola alla Juve “ ma prevale la cautela: “La verità la solo la Juventus come sempre, una delle poche società che riesce a non far trapelare notizie per settimane”.

SPORTEVAI | 01-06-2019 11:43