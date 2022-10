Basket, Aradori e la Fortitudo: "La serie A? Sarebbe un miracolo"

19-10-2022 16:22

Pietro Aradori, intervistato da “Basket on ER” su IcaroTV, ha parlato dell’annata alla Fortitudo.

Sulla sua permanenza a Bologna ha spiegato: “Non ho mai avuto dubbi, ho sempre creduto in questo progetto, però in estate il club doveva risolvere diversi problemi, e con me sistemare le pendenze. Sono fiero di indossare questi colori”.

E poi: “Se centrassimo la Serie A quest’anno sarebbe un piccolo miracolo. La squadra è stata assemblata a fine luglio, ma sono orgoglioso del gruppo che la società ha creato. Abbiamo commesso qualche errore nel secondo tempo a San Severo, tuttavia siamo stati bravi a conquistare la prima vittoria in trasferta”.