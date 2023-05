Basket, Bologna fa valere il pronostico

Brindisi travolta 104 a 68 in Gara - 1: Cordinier, Ojeleye, Teodosic, Hackett e Mickey in doppia cifra.

13-05-2023 22:19

Bologna dilaga contro Brindisi, annichilita al PalaDozza.

Le ‘Vu Nere’ mettono le mani sulla partita nel primo quarto, chiuso 29 a 13: dopo una fase di studio e una buona difesa da parte pugliese, sono Hackett e Cordinier a sgretolare le mura rivali, con Pajola e Teodosic a puntellare il parziale; non c’è storia e la squadra di Scariolo, in settimana ‘avvicinato’ da Real Madrid e Toronto, procede nel suo monologo girando la boa sul +28 e concludendo il terzo quarto sull’84 a 50. Sono le tre triple di Mannion a varcare la tripla cifra virtussina, ma la testa delle contendenti è già a lunedì: 104-68, con Cordinier, Ojeleye, Teodosic, Hackett e Mickey in doppia cifra per i padroni di casa.

Domani è in programma l’ultimo quarto di finale, quello tra Tortona e Trento.