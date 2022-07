Basket, caso Griner: verso lo scambio di prigionieri per liberarla

28-07-2022 09:13

Briitney Griner si trova detenuta in carcere in Russia dallo scorso 17 marzo. L’accusa a suo carico, per cui rischia 10 anni di carcere è possesso di droga: all’arresto è stata trovata con olio da cannabis.

Nell’ultima udienza si è dichiarata colpevole ma ha spiegato di non aver mai pensato di portare o dare vita a uno scambio di sostanze illecite. Nelle ultime ore, il Segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato che presto parlerà, per trovare una soluzione, con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. l’intenzione è proporre uno scambio di prigionieri per porre fine all’incubo della giocatrice, stella della Wnba.