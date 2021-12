Basket, Cinciarini: “Vorrei portare Reggio alle Final Eight”

23-12-2021 14:03

Le due vittorie consecutive di Reggio Emilia, trovate contro Brindisi e Pesaro, hanno permesso alla squadra emiliana di rientrare momentaneamente nelle prime otto della classifica. Il ruolino di marcia della squadra di coach Caja parla di sei vittorie e altrettante sconfitte.

Ad essere intervistato da Tuttosport è il miglior assistman del campionato, ovvero Andrea Cinciarini che racconta la sua seconda vita con la maglia della Pallacanestro Reggiana.

“Nessun segreto. E’ solo il frutto di tanto lavoro e di altrettanta voglia di giocare, di divertirmi, guidare la squadra. E conta anche una percentuale di motivazione che a 35 anni mi ha fatto scegliere di lasciare Milano per tornare ad avere un ruolo di piena responsabilità”.

Ecco come ha ritrovato Reggio Emilia dopo le sei stagioni passate all’ombra della Madonnina a Milano. “C’è una nuova presidentessa, Veronica Bartoli, che però ha lo stesso spirito, la stessa ambizione di Stefano Landi che l’ha preceduta su quella poltrona e che ha fatto crescere il club portandolo in alto. La società sta affrontando una fase delicata, tra la pandemia e il trasloco temporaneo forzato a Bologna sono tempi difficili, ma il carattere battagliero di tutto il gruppo è mutato. L’obiettivo primario resta la permanenza in Serie A, anche se io sono ambizioso per natura. Quindi una volta ottenuta la certezza della salvezza vorremmo raggiungere altri obiettivi”.

Ecco quali sono gli obiettivi a cui mira il play: “Non nascondo che mi piacerebbe portare la Reggiana alle Final Eight di Coppa Italia. Anche per due motivi legati alla location: Pesaro è la mia città, ci sono nato e cresciuto; inoltre lì ci ho già giocato con Milano e vorrei tornare a competere su quel campo. Ma non c’è solo la Coppa Italia, la stagione non è nemmeno arrivata a metà e ci sono altri elementi da valutare”.

