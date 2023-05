Basket, Datome ammette: "Troppi saliscendi per l'Olimpia Milano"

Il campione dell'Olimpia Milano ha analizzato la stagione del club

24-05-2023 14:49

Gigi Datome, rientrato dopo un annata difficile fatta di infortuni ha parlati, a La Nuova Sardegna della sua Olimpia Milano e della sfida alla Dinamo Sassari.

«Una stagione è molto lunga, ci sono momenti di picco e di depressione per tutti, ma l’importante è superarli e arrivare al momento più importante nella migliore versione di se stessi. Sassari dopo quella brutta botta ha fatto un ottimo cammino, credo che sia in uno dei migliori momenti».

Sulla stagione di Milano: «Credo bene, abbiamo avuto delle settimane lunghe di palestra che per noi causa gli impegni di Eurolega sono rare e quanto ci abbia fatto bene si è visto nelle tre bellissime vittorie con Pesaro. Il cruccio di tutta la stagione è un po’ il saliscendi che ci caratterizza, vedi gara3 dei quarti che abbiamo perso non giocando all’altezza. Se non lo fai puoi pagare con chiunque, quindi bisogna essere belli tesi, compatti e concentrati. E stiamo recuperando la forma migliore di alcuni elementi fuori ritmo per vecchi infortuni».