21-11-2022 14:55

Al Mondiale di Basket ci sarà anche la Slovenia che si è guadagnata la partecipazione alla World Cup FIBA 2023 superando la Germania lunedì scorso, conquistando l’ultimo posto disponibile nel Gruppo J.

A parlare della qualificazione ma soprattutto di Dallas il numero uno della Federazione slovena Matej Erjavec (attualmente negli USA) che in un’intervista al sito rtvslo.si ha confermato la presenzza della stella NBA dei Mavericks.

“Con una squadra in cui gioca Luka Doncic, non puoi puntare alla mediocrità. Devi competere per la medaglia. Questa è l’unica strada da percorrere. Certo, non è un caso che io sia negli Stati Uniti. Dopo la qualificazione ai Mondiali, abbiamo subito agito e organizzato una visita al miglior giocatore e leader della nazionale. Discuto con Luka in direzione World Cup FIBA 2023. Abbiamo subito iniziato a lavorare in questa direzione”.