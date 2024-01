Basket Eurolega, Barcellona-Virtus Bologna: con Shengelia e Dobric per dare l'assalto alla seconda posizione

Fuori i secondi. Perché quello tra Barcellona e Virtus è davvero uno scontro ad altissima quota: le uniche che hanno provato a tenere il ritmo del super Real Madrid, pronte a giocarsi una sorta di “spareggio” per garantirsi la testa di serie numero 2 nei play-off. Ma anche per ribadire al resto della truppa che loro meritano di stare lassù perché capaci di lavorare meglio di qualunque altra formazione continentale. E stasera al Palau Blaugrana lo spettacolo è garantito, pensando anche ai rientri illustri che hanno accompagnato Bologna nel viaggio verso la Catalogna.

Perché stasera Luca Banchi potrà riavere a completa disposizione Tornike Shengelia e Ognjen Dobric: il primo mancava da tre settimane, costretto a centellinare gli sforzi per non appesantire troppo il carico sulla schiena dopo una prima metà di stagione vissuta a rotta di collo. Il secondo è al debutto nel 2024, visto che aveva chiuso l’anno passato con una distorsione alla caviglia nel match contro Pesaro del 30 dicembre.

Quanta autonomia avranno è difficile stabilirlo adesso, ma entrambi sapranno come rendersi disponibili a seconda del momento della partita, con Toko destinato a vedere il campo sin dalla palla a due (ore 20,30 diretta Sky Sport e Dazn).

Assieme a loro ci sarà anche Marco Belinelli, che aveva saltato l’ultima gara europea contro il Fenerbahce per via della nascita della piccola Deva Vittoria. L’unico assente, e lo sarà fino a fine stagione, è Devontae Cacok, col quale peraltro la Virtus sta parlando di rinnovo, spalmando il restante anno di contratto (scadrà nel 2025) fino al 2026.

Quasi due mesi fa alla Segafredo Arena la Virtus conquistò una vittoria di grande prestigio e valore contro la formazione allenata da Roger Grimau: finì 80-75 e quella notte tutta Bologna comprese che la favola delle Vu nere non era destinata a esaurirsi tanto in fretta, al punto che 55 giorni più tardi la posizione di classifica è rimasta immutata.

Si torna alla Segafredo Arena e per la Virtus c'è una gara da non sbagliare contro l'Asvel, fanalino di coda e orfano di Pozzecco. Banchi tiene a riposo Shengelia

Banchi però sa che questo ha tutta l’aria di essere un esame di maturità bello tosto. “Sappiamo bene quanto sia forte il Barcellona e soprattutto quanto dimostri di esserlo quando gioca tra le mura amiche (piccola nota a margine: soltanto l’Olimpia Milano è riuscita a passare al Palau Blaugrana in questa stagione su 12 partite giocate). Però è evidente che questa partita può dire tanto del nostro cammino europeo: cercheremo di presentarci al cospetto di una squadra tanto forte provando a vendere cara la pelle, dando forma a tutte le nostre qualità. Abbiamo bisogno di continuità per proseguire nel nostro percorso, ma è chiaro che questa è una gara difficilissima”.

Alla quale il Barça arriva reduce dal ko. di Milano, chiamato dunque a rimettersi subito in carreggiata con un Laprovittola ristabilito e un Vesely pronto a guidare una volta di più l’attacco.

