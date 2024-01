Basket Eurolega, Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne: tornare a vincere, pur con Shengelia tenuto a riposo

Si torna alla Segafredo Arena e per la Virtus c'è una gara da non sbagliare contro l'Asvel, fanalino di coda e orfano di Pozzecco. Banchi tiene a riposo Shengelia

18-01-2024 16:00

C’è da riprendere la corsa, c’è da rimettere a posto qualche meccanismo che, almeno in campo europeo, nelle ultime settimane è andato un po’ inceppandosi. La Virtus però sa di avere una buona opportunità per fare cassa: stasera contro l’Asvel Villeurbanne, dov’è rimasto Edo Casalone nello staff di Pierric Poupet (colui che ha preso il posto di Gianmarco Pozzecco), tornare alla vittoria è quanto di meglio chiede il popolo delle Vu nere, deciso ad applaudire nuovamente i pretoriani di Banchi nel loro cammino continentale ad alta quota.

Toko si prende un giro di riposo

La scelta di tenere fuori Tornik’e Shengelia ha una ragione d’essere: già fuori contro Brindisi nel monday night che ha visto Bologna tornare alla vittoria anche in LBA, il georgiano salterà anche la sfida contro i francesi. Ha bisogno di rifiatare, e anche di curare qualche acciacco alla schiena che cominciava a mostrarsi minaccioso: unico giocatore di una squadra italiana ad aver disputato più di 1.000 minuti in stagione, Toko ha pensato bene di tirare il fiato in una settimana sulla carta abbastanza favorevole, considerate le sfide contro avversarie non così trascendentali (nel week-end la Virtus andrà a Varese), per farsi poi trovare pronto e tirato a lucido giovedì prossimo a Istanbul, quando Bologna sfiderà il Fenerbahce in un incrocio decisamente probante per il destino delle Vu nere.

Insomma, turnover ragionato che Banchi ha avallato, e che nelle intenzioni non dovrebbe arrecare grossi problemi, sebbene l’Asvel è una squadra che non ha ormai più nulla da perdere e giocherà con la testa libera da pensieri.

Banchi teme la fisicità dell’Asvel: “Dovremo essere aggressivi”

Oltre a Shengelia, contro l’ex squadra del Poz mancheranno al solito Dobric e Cacok, con Leo Menalo maggiore indiziato a finire a bordo campo in borghese, fuori dalla lista dei 12 da consegnare al tavolo un’ora prima della partita. Banchi ha messo però tutta la squadra in guardia: guai a snobbare l’Asvel, formazione che ha dimostrato che, se in serata, può dare la paga a chiunque. “Affronteremo una squadra fisica e ben strutturata, che fa dell’atletismo la sua virtù migliore. Non ci attende una gara facile, e guai a pensare che lo sia soltanto perché loro sono così indietro rispetto a noi in classifica. Noi dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità per cercare di sfruttare al meglio ogni opportunità che si presenterà davanti al nostro cammino. Siamo un po’ in emergenza, abbiamo assenze importanti, spero che ancora una volta il calore della Segafredo Arena possa spingerci verso l’ennesimo risultato positivo”.

Le buone notizie in casa Virtus arrivano dalla ritrovata verve di Achille Polonara, ormai sulla via del pieno recupero, così anche dalle prestazioni recenti di Jordan Mickey, anch’esso vicino alla forma migliore. Anche Ante Zizic comincia a inserirsi bene negli automatismi: stasera (palla a due alle 20,30, diretta Sky Sport e Dazn) è un’altra occasione per dimostrarlo.