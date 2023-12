Eurolega, Virtus Bologna che festa dopo Belgrado: l’accoglienza dei tifosi, il video virale di Banchi e l’arrivo di Lomasz

La Virtus Bologna festeggia una serata storica grazie alla vittoria conquistata sul campo del Partizan Belgrado: al ritorno la squadra ha trovato centinaia di tifosi all’aeroporto, intanto arriva il lettone Lomasz

29-12-2023 16:33

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un giorno da ricordare per la Virtus Bologna che sale momentaneamente al secondo posto in classifica in Eurolega espugnando il campo del Partizan Belgrado. Una serata di festa per i tifosi della V Nere che hanno accolto i loro beniamini al rientro dalla Serbia e per coach Luca Banchi che ora oltre al titolo di vincente diventa anche “virale”.

Virtus: la clamorosa vittoria a Belgrado

La cura Luca Banchi continua a funzionare in casa Virtus Bologna come testimonia la clamorosa vittoria conquistata sul campo del Partizan Belgrado. Un successo che conferma la solidità delle V Nere che in questa stagione vogliono provare a dare l’assalto a qualcosa di importante anche in ambito europeo.

La festa dei tifosi

La vittoria di Belgrado non è esattamente “all’ordine del giorno” e la dimostrazione è arrivata nella serata di ieri. La risposta dei tifosi della Virtus Bologna è stata di quelle clamorose: in centinaia infatti si sono recati all’aeroporto per accogliere la squadra di ritorno dalla trasferta in Serbia e sul volto dei giocatori che hanno subito preso il telefono per immortalare la scena è apparsa tutta la sorpresa per un momento decisamente inatteso.

Banchi è virale

Il vero segreto della Virtus Bologna in questa stagione sembra risiedere nella sua guida. Luca Banchi ha preso il posto di Sergio Scariolo solo pochi giorni prima dell’inizio della stagione, in quella che sembrava essere una situazione piuttosto incandescente. Ma il ct della nazionale della Lettonia ha dimostrato, ancora una volta, di essere uno dei migliori sulla piazza riuscendo a plasmare immediatamente una squadra che ha cominciato a vincere praticamente ovunque.

Nella serata di ieri però Banchi è passato “alla storia” anche per un video pubblicato dalla stessa Eurolega, il tecnico della Virtus prova a comunicare qualcosa a chi è in campo (arbitri o giocatori) e dà vita ad un minuto di pura commedia con un continuo gesticolare al punto che la stessa Eurolega ha commentato: “Dimmi di essere italiano senza dirmi di essere italiano”.

Ufficiale l’arrivo del lettone Lomazs

La stagione della Virtus Bologna continua a essere molto promettere ma in casa V Nere non c’è nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore e per questo motivo la società ha deciso di mettere sotto contatto la guardia lettone classe 1996 Rihards Lomazs. Il giocatore che Luca Banchi (anche se ha dovuto saltare i Mondiali 2023) conosce molto bene ha iniziato questa stagione con i turchi del Merkezefendi dove viaggiava a oltre 15 di media.